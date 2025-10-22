GENERANDO AUDIO...

Las fuerzas militares de Estados Unidos informaron este miércoles que realizaron un ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas del océano Pacífico, con un saldo de dos personas muertas, según declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

El ataque, que ocurrió el martes, representa el primer operativo de este tipo en el Pacífico desde que Washington inició el 2 de septiembre su campaña de ataques a lanchas narcotraficantes, una estrategia sin precedentes en la región.

“Había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, señaló Hegseth.

Se trata al menos del octavo ataque en esta campaña, con un saldo que ya suma 34 personas muertas. Todos los demás operativos se habían realizado previamente en aguas del Caribe.

Justificación y críticas al operativo

El Gobierno estadounidense sostiene que estos ataques son legales debido a que los cárteles de narcotráfico fueron declarados organizaciones “terroristas” mediante órdenes presidenciales emitidas meses atrás, y que EE. UU. se encuentra en un “conflicto armado” con un enemigo que no posee Estado ni territorio definido.

“Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón, sólo justicia”, afirmó Hegseth.

Sin embargo, críticos de la medida, incluidos algunos gobiernos de la región como Venezuela y Colombia, cuestionan la falta de evidencia que confirme que estas embarcaciones transportaban drogas y consideran que no representan un peligro real para las fuerzas navales desplegadas en el Caribe.

El anuncio se acompañó de un video en color que muestra la embarcación desplazándose a alta velocidad en alta mar hasta ser destruida completamente.