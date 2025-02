Fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo el sábado ataques aéreos contra objetivos del grupo Estado Islámico (EI) en Somalia, anunció el presidente Donald Trump.

“Esta mañana ordené ataques aéreos militares de precisión contra el planificador principal de ataques de ISIS (EI) y otros terroristas que reclutó y dirigió en Somalia“, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

This morning I ordered precision Military air strikes on the Senior ISIS Attack Planner and other terrorists he recruited and led in Somalia. These killers, who we found hiding in caves, threatened the United States and our Allies. The strikes destroyed the caves they live in,…