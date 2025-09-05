EE. UU. restringe visas de centroamericanos por sus vínculos con China

GENERANDO AUDIO...

Marco Rubio, secretario de Estado. Foto: AFP.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que Washington estaba restringiendo las visas de algunos centroamericanos que, según alega, “actúan intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino” y socavan el Estado de derecho.

Rubio no nombró a ninguna persona ni citó ejemplos específicos de acciones por las que se les estaba criticando.

The United States is committed to countering China’s corrupt influence in Central America. Today the @StateDept is announcing a new visa restriction policy that will restrict U.S. visas for Central American nationals, and their immediate family members, who are intentionally… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 4, 2025

Relaciones tensas entre EE. UU. y China

Washington y Pekín han mantenido relaciones tensas durante años por cuestiones como los aranceles comerciales, la ciberseguridad, la propiedad intelectual, el espionaje, el origen de la COVID-19, la propiedad de TikTok y la situación en Hong Kong y Taiwán.

En los últimos años, Pekín ha buscado fortalecer su presencia en América Latina, una región históricamente bajo la esfera de influencia estadounidense.

“No podrán entrar a Estados Unidos”

“Como resultado, estas personas y sus familiares directos no podrán entrar a Estados Unidos”, declaró el secretario de Estado.

La Embajada de China en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la declaración de Rubio.

La política de visas permitirá a Washington restringir las visas estadounidenses para “ciudadanos centroamericanos que, mientras se encuentren en países centroamericanos y actúen intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino (PCCh), a sabiendas dirijan, autoricen, financien, brinden apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho en Centroamérica”, manifestó el secretario Rubio.