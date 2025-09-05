EE. UU. restringe visas de centroamericanos por sus vínculos con China
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que Washington estaba restringiendo las visas de algunos centroamericanos que, según alega, “actúan intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino” y socavan el Estado de derecho.
Rubio no nombró a ninguna persona ni citó ejemplos específicos de acciones por las que se les estaba criticando.
The United States is committed to countering China’s corrupt influence in Central America. Today the @StateDept is announcing a new visa restriction policy that will restrict U.S. visas for Central American nationals, and their immediate family members, who are intentionally…— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 4, 2025
Relaciones tensas entre EE. UU. y China
Washington y Pekín han mantenido relaciones tensas durante años por cuestiones como los aranceles comerciales, la ciberseguridad, la propiedad intelectual, el espionaje, el origen de la COVID-19, la propiedad de TikTok y la situación en Hong Kong y Taiwán.
En los últimos años, Pekín ha buscado fortalecer su presencia en América Latina, una región históricamente bajo la esfera de influencia estadounidense.
“No podrán entrar a Estados Unidos”
“Como resultado, estas personas y sus familiares directos no podrán entrar a Estados Unidos”, declaró el secretario de Estado.
La Embajada de China en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la declaración de Rubio.
La política de visas permitirá a Washington restringir las visas estadounidenses para “ciudadanos centroamericanos que, mientras se encuentren en países centroamericanos y actúen intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino (PCCh), a sabiendas dirijan, autoricen, financien, brinden apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho en Centroamérica”, manifestó el secretario Rubio.