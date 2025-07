La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) reveló los 10 artículos prohibidos más sorprendentes que sus agentes descubrieron en los controles de seguridad de sus aeropuertos durante 2024. Entre los objetos se encontraron armas de fuego, cuchillos y herramientas peligrosas que no están permitidas en el equipaje de mano.

Entre los artículos prohibidos destacan cargador de AR-15, un mazo, una sierra de mano y hasta un arma impresa en 3D. Estos objetos fueron hallados en los aeropuertos de Boise, Idaho Falls, Lewiston, Twin Falls y Sun Valley, principalmente, durante las revisiones por rayos X.

El primer lugar lo ocuparon las armas de fuego, con casos como un arma de aire comprimido, pistolas cargadas y un arma no funcional hecha con impresión 3D. En segundo lugar, apareció una sierra de mano encontrada en noviembre. También se detectaron varios tipos de cuchillos, un tirachinas grande y cargadores con municiones.

Durante 2024, la TSA descubrió un récord de 64 armas de fuego en los aeropuertos de Idaho. Todas fueron localizadas durante el control rutinario de equipaje de mano.

1. Armas de fuego de todo tipo

Incluye pistolas de aire comprimido, una Glock impresa en 3D no funcional, una réplica con gas pimienta y dos pistolas cargadas.

2. Sierra de mano

Herramienta con hoja dentada usada para cortar madera u otros materiales; no permitida en cabina.

3. Cuchillo y cargador de arma

Un pasajero llevaba un cuchillo y un cargador Sig Sauer de 9 mm en el mismo equipaje de mano.

4. Cuchillo de doble filo

Arma blanca con filo en ambos lados; su mango tenía un diseño decorativo.

5. Large slingshot

Dispositivo usado para lanzar proyectiles, considerado equipo deportivo peligroso.

6. Cuchillo Bowie

Cuchillo grande, famoso por su punta en forma de clip, diseñado para cortes precisos y perforaciones.

7. Mazo

Herramienta pesada para romper concreto o ladrillos; inusual en un vuelo.

8. Cartuchos calibre .380

Munición que debe ser transportada en equipaje documentado y declarada a la aerolínea.

9. Cuchillo de caza grande

Cuchillo afilado y robusto usado para actividades al aire libre, no permitido en cabina.

10. Cargadores de AR-15

Accesorios para rifles, usados para almacenar y alimentar munición.

Cuando la TSA encuentra un artículo prohibido, el pasajero puede elegir entre enviarlo al equipaje documentado, entregarlo a alguien fuera del aeropuerto o dejarlo para su destrucción. Si se trata de un arma o un objeto ilegal, se avisa de inmediato a la policía local.

Llevar un arma en el equipaje de mano puede generar multas de hasta 14 mil 950 dólares, además de la suspensión de beneficios como TSA PreCheck y revisiones de seguridad más estrictas en futuros viajes.

