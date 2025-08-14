GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a los grupos criminales Cárteles Unidos y Los Viagras, así como a siete de sus principales líderes y operadores, por actividades de narcotráfico, terrorismo y extorsión en el sector agrícola mexicano.

Acción coordinada contra grupos criminales en Michoacán

La medida, que bloquea bienes e intereses en territorio estadounidense y prohíbe transacciones con ciudadanos y empresas de EE. UU., busca golpear las finanzas de estas organizaciones, responsables de una ola de violencia en Michoacán y de introducir drogas ilícitas a Estados Unidos.

Acusaciones de narcotráfico, terrorismo y extorsión

El Tesoro señaló que Cárteles Unidos produce opioides sintéticos para su envío a EE. UU., participa en la extorsión de productores y ha cometido actos de violencia contra civiles y fuerzas de seguridad mexicanas en su disputa con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También se les vincula con el uso de artefactos explosivos y el reclutamiento de mercenarios extranjeros.

Por su parte, Los Viagras han traficado metanfetaminas y cocaína, y extorsionan a productores de aguacate, cítricos y ganaderos, además de atacar a las autoridades. El grupo mantiene una alianza reciente con el CJNG para disputar el control de Michoacán.

Impacto en el sector agrícola

De acuerdo con el comunicado, la extorsión en el sector aguacatero y de cítricos es una de las principales fuentes de ingresos para estos grupos. Agricultores, empacadores y transportistas enfrentan pagos obligatorios bajo amenazas de muerte, lo que incluso ha derivado en amenazas a funcionarios agrícolas estadounidenses y en la suspensión temporal de exportaciones hacia EE. UU..

Además, se acusa a los cárteles de participar en confiscación de tierras, tala ilegal y deforestación para producir sus propios cultivos con fines de lucro.

Líderes y operadores sancionados

Entre los sancionados por la OFAC se encuentran:

Juan José Farías Álvarez , “El Abuelo” – líder de Cárteles Unidos

, “El Abuelo” – líder de Cárteles Unidos Luis Enrique Barragán Chávez , “Wicho” – líder regional vinculado a la extorsión de aguacateros

, “Wicho” – líder regional vinculado a la extorsión de aguacateros Alfonso Fernández Magallón , “Poncho” – reclutador de mercenarios para el grupo

, “Poncho” – reclutador de mercenarios para el grupo Édgar Valeriano Orozco Cabadas , “El Kamoni” – jefe de sicarios de Cárteles Unidos

, “El Kamoni” – jefe de sicarios de Cárteles Unidos Nicolás Sierra Santana , “El Gordo” – fundador y líder de Los Viagras

, “El Gordo” – fundador y líder de Los Viagras Heladio Cisneros Flores , “La Sirena” – vinculado al asesinato de un líder anticártel

, “La Sirena” – vinculado al asesinato de un líder anticártel César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox” – acusado del homicidio de un productor de cítricos

Alcance de las sanciones

La medida implica que cualquier bien o interés relacionado con estas personas en Estados Unidos queda bloqueado. Asimismo, las empresas o entidades con más de 50% de propiedad de alguno de los sancionados también estarán sujetas a bloqueo.

El Gobierno estadounidense advirtió que las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones para estas personas podrían enfrentar sanciones secundarias.

