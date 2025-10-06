GENERANDO AUDIO...

El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a ocho personas y doce empresas mexicanas relacionadas con la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, responsables del flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. La medida, anunciada desde Washington, bloquea activos y prohíbe transacciones con las entidades designadas.

Tesoro de EE. UU. endurece medidas contra el tráfico de fentanilo

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, explicó que las sanciones buscan interrumpir las operaciones financieras del Cártel de Sinaloa, al que el gobierno estadounidense considera organización terrorista desde febrero de 2025. “Más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo. Detener el flujo de drogas hacia nuestro país es una prioridad nacional”, afirmó.

Según el Tesoro, la facción “Los Chapitos”, liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, mantiene el control de la producción y distribución de drogas sintéticas desde México. Los otros dos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán López, se encuentran bajo custodia federal en EE. UU.

Empresas mexicanas involucradas

Entre las compañías sancionadas se encuentra Sumilab, S.A. de C.V., con sede en Culiacán, Sinaloa, acusada de suministrar precursores químicos al Cártel de Sinaloa. Fundada en 2001 y dirigida por la familia Favela López, Sumilab ya había sido sancionada en mayo de 2023, pero continuó sus operaciones mediante empresas fachada.

Además de Sumilab, fueron sancionadas siete firmas vinculadas a la misma red familiar:

Agrolaren, SPR de RL de CV

Distribuidora Viand, SA de CV

Favelab, SA de CV

Favela Pro, SA de CV (Fagalab)

Qui Lab, SA de CV

Storelab, SA de CV

Importaciones Marcerlab, SA de CV (Macerlab)

Las autoridades estadounidenses señalan que los hermanos Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis Favela López operaban bajo la dirección de Los Chapitos, utilizando a familiares y testaferros para eludir sanciones previas.

Operaciones en Culiacán y Sonora

La OFAC también identificó a Martha Emilia Conde Uraga, conocida como “Martita”, como una operadora clave del suministro de productos químicos desde Culiacán. A través de facturación falsa, distribuía precursores a laboratorios del Cártel de Sinaloa.

Las empresas asociadas a Conde Uraga sancionadas este lunes son:

Comercial Viosma del Noroeste, SA de CV

Prolimph Químicos en General, SA de CV

Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico, SA de CV

Roco del Pacífico Inmobiliaria, SA de CV

Consecuencias de las sanciones

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, todos los bienes e intereses de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en territorio estadounidense o también bajo control de ciudadanos de EE. UU. también quedan bloqueados. También se prohíben las transacciones con individuos o empresas estadounidenses sin autorización de la OFAC.

Las sanciones implican restricciones a transferencias, exportaciones, contratos y financiamiento relacionado con los designados. El Tesoro reiteró que las medidas buscan disuadir y desmantelar redes de tráfico de drogas y financiamiento ilícito, no castigar, y que las entidades afectadas pueden solicitar su exclusión de la lista si demuestran cambios en sus operaciones.

