Visas de trabajo para camioneros, suspendidas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El gobierno de Estados Unidos anunció el 21 de agosto que suspenderá la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones extranjeros, a quienes acusa de poner en riesgo la seguridad vial y la vida de los ciudadanos en sus carreteras.

“Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de la red social X.

De acuerdo con Rubio, el creciente número de conductores foráneos al volante de camiones pesados representa un peligro en las carreteras del país y también afecta a los transportistas estadounidenses. La decisión busca, según el gobierno, reducir los accidentes provocados por quienes no cumplen con los estándares de manejo y comunicación requeridos.

El accidente que detonó la suspensión de visas a camioneros

La medida se da después de un accidente ocurrido el 15 de agosto, cuando un camión de carga realizó una vuelta prohibida en U e invadió el paso de una minivan en la que viajaban tres personas. El choque ocurrió en un acceso marcado como de uso oficial.

Al no poder frenar a tiempo ni esquivar el camión, en el impacto murieron la conductora de 30 años y sus dos acompañantes, una mujer de 37 años y un hombre de 54.

Camionero señalado por su origen étnico

Tras difundirse la noticia, se reveló que el conductor del camión, identificado como Harjinder Singh, de origen indio, se encontraba de manera ilegal en Estados Unidos. Pese a contar con licencias en distintos estados, no tenía pleno conocimiento del inglés, lo que desató críticas en la opinión pública.

“Este accidente fue una tragedia evitable, causada directamente por decisiones imprudentes y agravada por fallas despreciables”, señaló el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un comunicado oficial.

