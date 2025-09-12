GENERANDO AUDIO...

Charlie Kirk fue asesinado. Foto: Reuters

Tras el asesinato del activista conservador, Charlie Kirk, Estados Unidos tomará medidas contra extranjeros que “alaben, racionalicen o tomen a la ligera” el ataque que cobró la vida del cercano a Donald Trump.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, advirtió que se giraron órdenes a los funcionarios consulares a tomar “medidas oportunas”.

“A la luz del horrible asesinato de ayer de una destacada figura política, quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país… he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas oportunas”. Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el funcionario estadounidense pidió a la ciudadanía sentirse “libre” para señalar “dichos comentarios de extranjeros” para que las autoridades “pueda proteger pueblo estadounidense”.

Además, destacó que en plataformas digitales ha observado las reacciones tras el homicidio de Charlie Kirk mientras se encontraba en una universidad.

“Me ha disgustado ver a algunos en las redes sociales alabando, racionalizando o trivializando el suceso”, afirmó Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense.

Algunos usuarios respondieron a la publicación de Landau con capturas de pantalla de cuentas y publicaciones, aunque no estaba claro si los señalados son titulares de visas estadounidenses.

El número dos del Departamento de Estado respondió entonces a algunos de esos comentarios, diciendo que daría instrucciones a los funcionarios consulares para que vigilen los comentarios, que en la tarde del jueves tenía miles de respuestas.

Al ser preguntado por el mensaje de Landau, un portavoz del Departamento de Estado dijo que “esta Administración no cree que Estados Unidos deba conceder visas a personas cuya presencia en nuestro país no se ajuste a los intereses de seguridad nacional estadounidenses”.

No obstante, el portavoz no respondió a las preguntas sobre si se había identificado a alguien para revocarle la visa o cómo evaluarían los funcionarios consulares a las personas señaladas en respuesta a la publicación de Landau.

Kirk, de 31 años, estrecho aliado del presidente Donald Trump, ayudó a construir el apoyo al Partido Republicano entre los votantes más jóvenes. Murió el miércoles de un disparo mientras daba una charla en una universidad de Utah, en lo que Trump calificó de “atroz asesinato”.