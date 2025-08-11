GENERANDO AUDIO...

Los reos devueltos a México significan ahorro para EE. UU. Foto: Reuters

Estados Unidos trasladó a 14 reos mexicanos condenados por narcotráfico a prisiones en México para reducir costos y aliviar la sobrepoblación en sus cárceles federales.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con apoyo de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), informó que el pasado viernes realizó la transferencia de 14 ciudadanos mexicanos que cumplían condenas por delitos relacionados con la distribución de drogas.

Estos traslados se efectuaron conforme al tratado de transferencia de prisioneros entre ambos países, con la aprobación de México y de los propios reos, quienes solicitaron cumplir el resto de su condena en su país de origen.

Ahorro millonario para el sistema penitenciario de EE. UU.

Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de la División Penal del Departamento de Justicia, destacó que esta transferencia representó un ahorro superior a 4 millones de dólares para Estados Unidos, al evitar pagar los costos de encarcelamiento por los 96 años restantes de las sentencias combinadas de estos 14 reclusos.

Hasta el momento, se desconoce los nombres y perfiles de quienes terminarán sus condenas en México.

El funcionario añadió que continuarán con estas transferencias internacionales bajo el tratado con México, con el fin de disminuir gastos y aliviar la saturación en las prisiones federales estadounidenses.

Programa internacional de transferencia de prisioneros

El traslado forma parte del Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros, creado por el Congreso de EE. UU. y coordinado por la Unidad de Transferencia Internacional de Prisioneros (IPTU) de la Oficina de Asuntos Internacionales.

Este programa permite que reos extranjeros en prisiones federales y estatales puedan ser transferidos a sus países para cumplir las sentencias, siempre que se cumplan ciertas condiciones y acuerdos bilaterales.

Estados Unidos mantiene tratados de transferencia con más de 85 países, incluyendo 10 acuerdos bilaterales adicionales y dos convenciones multilaterales.

