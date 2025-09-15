EE. UU. y China pactan base de negociación para resolver disputa por TikTok

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos y China pactaron este lunes en Madrid un “marco” para un acuerdo sobre la aplicación TikTok, informó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en el marco de las negociaciones comerciales entre ambos países.

El funcionario adelantó que el entendimiento se cerrará el próximo viernes en una llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Marco para acuerdo sobre TikTok

“Tenemos un marco para un acuerdo de TikTok”, declaró Bessent a periodistas en la capital española, sin dar más detalles sobre los puntos pactados o las condiciones que quedaron sobre la mesa.

“El acuerdo comercial marco alcanzado en Madrid entre Washington y Pekín prevé que la red social TikTok “pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos”, agregó

Este anuncio se da en el segundo día de negociaciones comerciales entre Washington y Pekín, que buscan destrabar diferencias en temas de internet, comercio digital y seguridad tecnológica.

Antecedentes del conflicto

La aplicación TikTok ha sido objeto de tensiones desde hace varios años, debido a acusaciones de Estados Unidos sobre riesgos de seguridad nacional y manejo de datos de usuarios. Pekín, por su parte, ha defendido a la empresa y rechazado los señalamientos de Washington.

En administraciones anteriores, la app enfrentó amenazas de veto y presiones para ser vendida a compañías estadounidenses, lo que abrió un largo debate sobre su futuro en el mercado norteamericano.

Próximo paso en las negociaciones

El acuerdo preliminar alcanzado en Madrid será revisado directamente por Trump y Xi el viernes. De confirmarse, marcaría un avance clave en el intento de ambos países por rebajar tensiones en el ámbito digital y comercial.

Según el Tesoro estadounidense, la llamada presidencial definirá los detalles del pacto y los compromisos que deberán asumir ambas naciones respecto al uso de la plataforma.