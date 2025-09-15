EE. UU. y China pactan que TikTok pase a manos estadounidenses

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP.

Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo marco para que TikTok pase a ser de propiedad controlada por Estados Unidos. El anuncio lo hizo este lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras participar en las negociaciones bilaterales realizadas en Madrid, España.

El presidente estadounidense Donald Trump adelantó en Truth Social que se trataba de una compañía que “los jóvenes realmente querían salvar”, mientras que Bessent confirmó que los detalles comerciales quedaron pactados y que Trump hablará el viernes con Xi Jinping para cerrar el acuerdo.

TikTok pasa a control estadounidense

TikTok, que pertenece a la china ByteDance, enfrentaba desde enero una ley federal en Estados Unidos que ordenaba su venta o prohibición por motivos de seguridad nacional. Trump había suspendido esa medida y otorgado plazos extra para encontrar un comprador no chino. Ese periodo vence este 17 de septiembre.

Según Bessent, las negociaciones en Madrid se centraron en el futuro de la aplicación y concluyeron con “muy buenas discusiones”. También adelantó que habrá nuevas rondas de diálogo comercial en un mes.

Tensiones entre EEUU y China

Pese al avance con TikTok, las fricciones siguen. Este lunes, China acusó a Nvidia de violar su ley antimonopolio y abrió una investigación formal contra la empresa de semiconductores, clave en el desarrollo de inteligencia artificial.

Washington, por su parte, mantiene restricciones a las exportaciones de chips hacia territorio chino por razones de seguridad. El fin de semana, Pekín también inició nuevas pesquisas sobre el sector tecnológico estadounidense.

Comercio y diplomacia en Madrid

Las reuniones en Madrid fueron encabezadas por Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng, en la sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores. Ambos países acordaron seguir con el diálogo y mantener aranceles reducidos hasta noviembre como medida temporal para bajar tensiones.

El Ministerio de Comercio de China llamó a Estados Unidos a actuar con “respeto mutuo” y a resolver las preocupaciones mediante el diálogo. Estas conversaciones podrían abrir la puerta a una cumbre Trump–Xi antes de que termine el año.