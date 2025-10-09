Despliegan cientos de soldados en Chicago tras órdenes de Donald Trump

GENERANDO AUDIO...

Guardia Nacional de Texas, en Illinois | Protestas contra redadas. Fotos: AFP

Cientos de soldados comenzaron a ser desplegados la noche del miércoles en el área metropolitana de Chicago, después de que el presidente Donald Trump pidiera encarcelar al alcalde de la ciudad y al gobernador de Illinois por negarse a cooperar para detener las protestas contra las redadas migratorias.

Cerca de 200 guardias nacionales de Texas y 300 de Illinois iniciaron operaciones en la zona, informó el Ejército de Estados Unidos, pese a la oposición de las autoridades locales que acudieron a la justicia para frenar la medida.

Tropas federales protegerán instalaciones del ICE

“Esos soldados son empleados para proteger a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otro personal de gobierno que desempeña funciones federales“, informó el Comando Norte de Estados Unidos en su cuenta oficial de X, al confirmar que tendrá el control de las tropas desplegadas en la región.

La ciudad de Chicago, la más grande de Illinois y la tercera de Estados Unidos, se convirtió en el nuevo epicentro de la estrategia del gobierno federal contra la inmigración ilegal, que ha provocado protestas y acciones legales por parte de grupos civiles y autoridades estatales.

Protestas en centro de detención del ICE

Los alrededores del centro de detención del ICE en las afueras de Chicago son escenario de manifestaciones diarias. Decenas de activistas intentan bloquear los vehículos de los agentes migratorios, y en algunos casos se han registrado lanzamientos de piedras y botellas.

La policía federal de inmigración (ICE) ha desplegado agentes enmascarados en varias ciudades gobernadas por demócratas y mantiene a su cargo la ejecución de las redadas contra inmigrantes ilegales, en medio de las declaraciones del presidente Trump.

Autoridades locales impugnan el despliegue militar

La oposición demócrata impugnó ante tribunales la legalidad del envío de soldados, acusando a Trump de “castigar a sus enemigos políticos“.

El mandatario ya ha ordenado la presencia de militares de la Guardia Nacional en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis, pese a la negativa de sus autoridades locales.

