La embajada de EE. UU. advierte de grave consecuencias. Fotos: AFP

Estados Unidos informó a través de sus embajadas y consulados que se impondrá una multa de 5 mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente su frontera. El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, anunció la implementación de una nueva multa dirigida a quienes intenten ingresar de forma ilegal a ese país.

“Se aplicará una nueva multa de 5 mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos. ¡Respeta la ley! Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias”, declaró Arizmendi en el video publicado en la red social X.

Advertencia en medio de revocación de visas

El anuncio de la Embajada de Estados Unidos se dio poco después de que se reportara la revocación de visas a al menos 50 políticos mexicanos. Sin embargo, el mensaje del vocero se centró en advertir a las personas que intenten cruzar ilegalmente la frontera, recordando que las sanciones incluyen multas económicas y otros procesos legales.

Consecuencias para quienes crucen ilegalmente

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, las personas que intenten cruzar sin autorización pueden enfrentar:

Multas de hasta 5 mil dólares

Procesos judiciales en territorio estadounidense

en territorio estadounidense Prohibición de ingreso futuro a Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses reiteraron que las leyes migratorias continuarán aplicándose y exhortaron a las personas a respetar las vías legales para ingresar al país.

Hasta 20 años de cárcel por reingresar ilegalmente

Como parte de su campaña en redes sociales, que lleva la etiqueta #NiLoIntentes, la embajada informó el martes 14 de octubre que las personas deportadas que intenten reingresar ilegalmente al país enfrentan penas de hasta 20 años de prisión, dependiendo del tipo de delito previo.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la representación diplomática señaló que Estados Unidos está arrestando a migrantes deportados que cruzan nuevamente de forma ilegal, e hizo énfasis en las severas sanciones que contempla la ley migratoria estadounidense: