EE. UU. ofrece 5 mdd por el “Ruso”, del Cártel de Sinaloa

Ofrecen recompensa por el “Ruso”. Foto: X @StateINL

El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de Juan José Ponce Félix, alias el “Ruso”, uno de los principales sicarios del Cártel de Sinaloa.

¿Quién es el “Ruso” por el que EE. UU. ofrece millonaria recompensa?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el “Ruso” es señalado como líder y fundador del brazo armado de la fracción de la Mayiza, del Cártel de Sinaloa.

“Según el FBI, Ponce Félix es el fundador y líder de Los Rusos, el principal brazo armado de La Mayiza. La Mayiza es una poderosa facción del cártel de Sinaloa, una Organización Terrorista Extranjera”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, “la facción La Mayiza del cártel gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos”.

El comunicado de las autoridades estadounidenses destaca que el “Ruso” es señalado en reiteradas ocasiones en distritos por diversos delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero.

“Durante la última década, Ponce Félix ha sido acusado varias veces en los distritos Central y del Sur de California por cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero”, destaca el comunicado

El Departamento de Estado detalla que, pese a que los históricos líderes del Cártel de Sinaloa, el “Mayo” y el “Chapo” Guzmán, están presos, ambos en Estados Unidos, el “Ruso” continúa operando a través de nuevas generaciones y redes logísticas asentadas en ambos lados de la frontera.

El presidente Donald Trump designó a varios carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas, lo que amplía considerablemente su margen de maniobra, incluidos a priori ataques letales.