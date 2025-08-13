EE. UU. restringe visas por misiones médicas cubanas; Cuba responde

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. restringe visas por misiones médicas cubanas. Foto: Getty | AFP

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visas a funcionarios de países africanos, Cuba y Granada, por, supuestamente, tener “complicidad en la estratagema” de misiones médicas cubanas.

El Gobierno cubano vende servicios a terceros países a través de las llamadas “misiones internacionalistas” que incluyen actividades médicas, las cuales, según analistas, representan la principal fuente de entrada de divisas para la isla.

Washington acusa “explotación” en misiones cubanas

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado estadounidense, Cuba “alquila” a profesionales médicos; sin embargo, esos pagos no se les entregan al personal de salud.

“Se ‘alquila’ a profesionales médicos a otros países a precios elevados y la mayor parte de los ingresos se queda en manos de las autoridades cubanas”, protesta el Departamento de Estado en un comunicado.

EE. UU. hace llamado a otros países

Washington pidió a los países contratantes que paguen directamente a los médicos y no al Gobierno cubano, al que describió como “esclavizadores del régimen”. Además, aseguró que “tomará las medidas necesarias para poner fin a este trabajo forzado”.

Las autoridades destacaron que el objetivo es “apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de la libertad“ y “la rendición de cuentas de quienes perpetúan su explotación”.

Estados Unidos exhortó a otros países a seguir sus pasos. Lo mismo dijo en junio, cuando impuso restricciones de visas a funcionarios centroamericanos por el mismo motivo.

Cuba reacciona inmediatamente

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reaccionó a la medida de anunciada por Estados Unidos. A través de su cuenta de X, antes Twitter, el funcionario cubano aseguró que el Gobierno estadounidense “demuestra imposición y agresión con la fuerza como nueva doctrina de política exterior de ese Gobierno“.

Además, advirtió que “Cuba continuará prestando servicios”.

El gobierno del presidente republicano Donald Trump endureció su política contra Cuba. En julio sancionó por primera vez al presidente cubano Miguel Díaz-Canel “por su participación en graves violaciones de derechos humanos”.