EE. UU. revoca 6 mil visas de estudiantes en 7 meses

EE.UU. revoca visas a estudiantes. Foto: Uno TV

El gobierno de Estados Unidos confirmó que ha revocado 6 mil visas de estudiantes desde que Marco Rubio asumió el cargo de secretario de Estado hace siete meses.

Rubio se ha movilizado contra los estudiantes utilizando una ley opaca que le permite rescindir de visas de personas que, considera, van en contra de los intereses de la política exterior estadounidense con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Revocaciones por “violaciones a la ley”

De acuerdo con el Departamento de Estado, la mayoría de las cancelaciones de visas se debieron a:

Excesos en la estadía permitida

Agresiones

Conducir bajo efectos de alcohol o drogas

Robos

Apoyar al terrorismo

Autoridades detallaron que cerca de 4 mil casos estuvieron directamente relacionados con violaciones a la ley. Sin embargo, la dependencia no especificó las nacionalidades de los estudiantes afectados.

Enfoque hacia estudiantes chinos y críticos de Israel

El secretario de Estado ha señalado en repetidas ocasiones que mantendrá una política agresiva contra los estudiantes chinos, a quienes ha prometido vigilar de cerca.

En marzo, Rubio declaró a periodistas que “revocaba visas diariamente”, en referencia a estudiantes activistas.

“Cada vez que me encuentro con estos lunáticos les retiro sus visas”, afirmó Marco Rubio.

Rubio ha apuntado en particular contra aquellos que han participado en protestas contra Israel, acusándolos de antisemitismo, señalamientos que los manifestantes niegan.

Casos emblemáticos

La administración de Trump ha enfrentado reveses en dos de los casos más simbólicos en este tema.

Uno de ellos es el de Mahmoud Khalil, un residente permanente legal en los Estados Unidos que lideró una protesta propalestina en la Universidad de Columbia, y que fue liberado por orden de un juez en junio.

Khalil, cuyo hijo nació mientras estaba detenido, ha demandado a la administración Trump, diciendo que intentaron “aterrorizarlo”.

El otro caso es el de Rumeysa Ozturk, una estudiante turca de posgrado en la Universidad de Tufts que escribió un artículo en el periódico del campus criticando a Israel. Ozturk fue liberada en mayo por un juez, a la espera de nuevos argumentos.

Ella fue detenida en una calle de Massachussets por agentes enmascarados que vestían de civil.

Rubio ha dicho que la administración tiene el derecho de emitir y revocar visas sin revisiones judiciales y que los ciudadanos extranjeros no gozan del derecho constitucional de la libre expresión en Estados Unidos.