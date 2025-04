El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la administración del presidente Donald Trump impuso sanciones contra una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa, como parte de un esfuerzo para cortar sus flujos financieros y debilitar su capacidad operativa.

The Trump Administration has taken decisive action against a network of money launderers for the notorious Cártel de Sinaloa. By cutting off financial flows to the cartel, these sanctions will safeguard the U.S. financial system, weaken the cartel’s ability to get deadly drugs…