EE. UU. sube a 50 millones de dólares la recompensa por la detención de Nicolás Maduro

GENERANDO AUDIO...

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Reuters

Estados Unidos duplicó la recompensa a 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, confirmó la fiscal general Pam Bondi.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de 50 millones de dólares (0:07) por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”.

En un video publicado en X, Bondi acusó a Maduro de ser uno de los “narcotraficantes más grandes del mundo” y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

“Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsable por sus crímenes despreciables”.

Además, en la grabación la fiscal también acusó a Nicolás Maduro de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

“Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como TDA, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas mortales y violencia en nuestro país”.

De acuerdo con la fiscal Pam Bondi, hasta el momento se han incautado varias toneladas de drogas vinculadas con Nicolás Maduro.

“Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y a sus asociados, de las cuales casi siete toneladas están directamente relacionadas con Maduro”