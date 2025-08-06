Soldado de EE. UU. es detenido por intentar filtrar secretos a Rusia

GENERANDO AUDIO...

Soldado de EE. UU. compartió información de tanque. Foto: Reuters

Un soldado del Ejército de Estados Unidos, identificado como Taylor Adam Lee, fue detenido el miércoles por intentar entregar información clasificada al Gobierno de Rusia, relacionada con las capacidades y vulnerabilidades del tanque M1A2 Abrams, el principal vehículo blindado de combate del país.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Lee, de 22 años y originario de El Paso, Texas, está acusado de tratar de transmitir información de defensa nacional a un adversario extranjero a cambio de obtener ciudadanía rusa.

Intentó entregar datos sobre el tanque Abrams al Ministerio de Defensa ruso

Según el comunicado oficial, Lee estaba apostado en Fort Bliss, Texas, cuando inició contactos con quien él pensaba que era un funcionario del Gobierno ruso.

Durante una reunión en julio, el soldado habría entregado una tarjeta SD con documentos clasificados, incluyendo detalles técnicos del tanque M1A2 Abrams, a una persona que creía representar al Ministerio de Defensa de Rusia.

Soldado de EE. UU. buscaba ciudadanía rusa

El FBI, a través de su división de contrainteligencia, señaló que el joven militar ofreció la información como intercambio por la ciudadanía rusa.

“Taylor Lee supuestamente intentó proporcionar información militar clasificada sobre las vulnerabilidades de los tanques estadounidenses a una persona que creía que era un oficial de inteligencia ruso a cambio de la ciudadanía rusa”, declaró Roman Rozhavsky, funcionario del FBI.

FBI lanza advertencia a militares

Las autoridades estadounidenses subrayaron la gravedad del caso, especialmente por tratarse de personal en servicio activo.

“La detención de hoy es un mensaje para cualquiera que piense en traicionar a Estados Unidos, especialmente para los miembros de las fuerzas armadas que han jurado proteger nuestra patria”, añadió Rozhavsky.

Lee enfrenta cargos federales por intento de entrega de información de defensa nacional a un gobierno extranjero. El caso continúa bajo investigación del FBI y otras agencias de seguridad.

