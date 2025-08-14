GENERANDO AUDIO...

El “Cuini”, enviado a EE. UU. con otros 25 reos de alto perfil. Foto: Cuartoscuro

Abigael González Valencia, alias el “Cuini”, compareció este miércoles ante una corte federal en Washington, donde se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes, la audiencia fue presidida por la jueza Beryl A. Howell, quien también llevó el caso de Rubén Oseguera González, el “Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, actual líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien a su vez es cuñado de González Valencia.

El “Cuini”, en riesgo de cadena perpetua

Las autoridades estadounidenses consideran al “Cuini” una pieza clave en la expansión internacional del CJNG y en la operación de su aparato financiero, con el cual se habría facilitado el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.

De ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. La corte programó su próxima audiencia para el 26 de agosto.

Antecedentes y acusaciones contra el “Cuini”

De acuerdo con reportes anteriores, el “Cuini” es señalado desde 2013 como uno de los principales organizadores y administradores de una organización criminal transnacional conocida como “Los Cuinis”, considerada el brazo financiero del CJNG.

Fue detenido en 2015 en Puerto Vallarta y permaneció en cárceles mexicanas hasta su extradición este año, como parte del operativo en el que el gobierno de México trasladó a 26 reos de alto perfil a Estados Unidos, incluyendo líderes y operadores de diversos cárteles.

Su familia ha sido vinculada de forma directa con la estructura económica del CJNG; su hermano, José González Valencia, el “Chepa”, fue sentenciado en junio pasado a 30 años de prisión por delitos de narcotráfico.

