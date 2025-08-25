GENERANDO AUDIO...

Abogado del “mayo” descarta que vaya dar nombre. Reuters

El abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa, aseguró que su cliente no revelará nombres ni colaborará señalando a terceros en el proceso que enfrenta en Estados Unidos.

El pronunciamiento se dio luego de que se confirmara que Zambada se declarará culpable ante la corte del juez Brian Cogan el próximo lunes 25 de agosto.

Proceso judicial de “El Mayo” Zambada

De acuerdo con la defensa, la decisión de declararse culpable busca evitar un juicio largo y complejo, pero no incluye la entrega de información sobre otras personas relacionadas con el caso.

El abogado explicó que la estrategia legal se centra en obtener beneficios en la sentencia por la cooperación procesal de Zambada, sin que esto implique convertirse en testigo colaborador de las autoridades estadounidenses.

Declaraciones tras la audiencia

Al término de la audiencia, el abogado defensor Frank Pérez declaró ante medios de comunicación que su cliente “no dará nombres”. También descartó que el proceso llegue a juicio: “¿por qué vamos a ir a juicio?”, cuestionó.

Contexto del caso

Ismael Zambada García, conocido como el “Mayo”, es considerado uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y figura histórica dentro del narcotráfico en México. Su caso se lleva en una corte de Nueva York bajo cargos de narcotráfico.

El anuncio sobre la posible declaración de culpabilidad generó especulación sobre si Zambada colaboraría con las autoridades, como ha ocurrido con otros exintegrantes de la organización criminal. Sin embargo, la defensa legal descartó esta posibilidad.

La audiencia ante el juez Brian Cogan está programada para el lunes 25 de agosto, donde se formalizará la declaración de culpabilidad de Zambada.