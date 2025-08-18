“El Mayo” Zambada se declarará culpable en EE. UU para evitar ir a juicio

GENERANDO AUDIO...

Foto: Archivo

Ismael “El Mayo” Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa, se declararía culpable el lunes 25 de agosto en Estados Unidos por diversos cargos de narcotráfico, luego de llegar a un acuerdo con los fiscales para evitar ir a juicio.

#BREAKING: New court filing shows Sinaloa cartel leader El Mayo Zambada has reached an agreement with US federal prosecutors and will change his plea to guilty at his next court hearing on Aug. 25 pic.twitter.com/uxB5mGFkrp — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 18, 2025

De acuerdo con registros judiciales de la corte federal en Brooklyn, Nueva York, la audiencia de declaración de culpabilidad se realizará a las 12:00 horas y estará encabezada por el juez Brian Cogan, quien ha llevado casos relevantes relacionados con el narcotráfico en México.

El Mayo Zambada pacta con fiscales en EE. UU.

El acuerdo alcanzado implicaría que los fiscales estadounidenses no buscarán la pena de muerte contra Zambada, lo que abre la posibilidad de que reciba una sentencia menor a cambio de declararse culpable.

Entre los beneficios que podría obtener se encuentra la posibilidad de convertirse en testigo colaborador para el gobierno de EE. UU., lo cual sería clave en procesos judiciales contra otros integrantes del Cártel de Sinaloa o de organizaciones aliadas.