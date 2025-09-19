GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El Tribunal Supremo de Estados Unidos fijó el 5 de noviembre para escuchar los argumentos sobre la legalidad de los aranceles globales impuestos por Donald Trump, una de las medidas más agresivas de su agenda económica y comercial.

Los magistrados habían anunciado el pasado 9 de septiembre que admitirían a trámite el caso, después de que un tribunal inferior determinara que el presidente se extralimitó en sus funciones al imponer la mayoría de los gravámenes con base en una ley federal destinada a situaciones de emergencia.

Estados demandantes y empresas afectadas

La sentencia previa se derivó de las impugnaciones presentadas por pequeñas empresas y por 12 estados de EEUU, en su mayoría gobernados por demócratas:

Arizona

Colorado

Connecticut

Delaware

Illinois

Maine

Minnesota

Nevada

Nuevo México

Nueva York

Oregón

Vermont

De manera paralela, el Supremo también revisará la demanda de la empresa familiar de juguetes Learning Resources, que cuestiona la legalidad de los aranceles.

Impacto en la economía global

Los aranceles forman parte de la guerra comercial mundial impulsada por Trump desde su regreso a la presidencia en enero. Estas medidas han generado tensiones con socios internacionales, incrementado la volatilidad en los mercados financieros y alimentado la incertidumbre económica global.

Trump ha convertido los gravámenes en una herramienta clave de política exterior, utilizándolos para renegociar acuerdos comerciales, presionar políticamente a otros países y obtener concesiones.

El Tribunal de Apelación del Circuito Federal de Washington dictaminó el pasado 29 de agosto que Trump se excedió al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer los aranceles. Sin embargo, las medidas seguirán vigentes mientras el caso se resuelve en el Tribunal Supremo.

