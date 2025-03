El vicepresidente estadounidense J. D. Vance anunció que acompañará a su esposa Usha en un viaje el viernes a Groenlandia, un territorio autónomo danés que el presidente Donald Trump quiere anexionar.

“Hubo tanta expectación por la visita de Usha a Groenlandia este viernes que decidí que no quería que se divirtiera sola, así que la acompañaré”, declaró Vance en un video en la red social X.

Afirmó que se reunirá con miembros de la fuerza espacial estadounidense apostada en esta inmensa isla ártica. Quiere “comprobar lo que está pasando con la seguridad”, dijo.

Lo anunció pocas horas después de que la primera ministra danesa Mette Frederiksen criticara la visita de la segunda dama estadounidense por ejercer una “presión inaceptable” sobre el territorio y sobre su país.

El lunes, la Casa Blanca informó que Usha Vance visitará Groenlandia del jueves al sábado para asistir a la carrera nacional de trineos de perros en Sisimiut, en la costa noroeste.

Desde que regresó al poder en enero, Trump ha insistido en que quiere que Estados Unidos tome el control de Groenlandia por motivos de seguridad nacional e incluso se ha negado a descartar el uso de la fuerza para lograr ese objetivo.

En su anuncio en vídeo, Vance dijo que otros países han barajado la posibilidad de usar el territorio para “amenazar a Estados Unidos, amenazar a Canadá y, por supuesto, amenazar al pueblo de Groenlandia”.

Looking forward to visiting Greenland on Friday!🇺🇸 pic.twitter.com/p3HslD3hhP