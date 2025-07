Elon Musk lanza el “Partido de América” y desafía el sistema político de EE. UU.

El multimillonario Elon Musk anunció este sábado la creación del Partido de América, un nuevo movimiento político con el que busca romper el dominio del sistema bipartidista en Estados Unidos. El anuncio lo hizo en su red social X, un día después de celebrar el Día de la Independencia.

“Hoy se crea el Partido de América para devolverle a nuestro país la libertad”, escribió el CEO de Tesla y SpaceX, quien hasta hace poco fue aliado cercano del presidente Donald Trump.

Elon Musk lanzó primero una encuesta en X preguntando a sus seguidores si apoyarían la creación del partido. Con más de 1.2 millones de votos, el 65.4% dijo sí a la iniciativa.

El empresario sugirió que el nuevo partido se enfoque en competir en 2 o 3 escaños del Senado y 8 a 10 distritos de la Cámara de Representantes. Esto, según Musk, permitiría tener el voto decisivo en leyes polémicas y “asegurar que se respete la verdadera voluntad del pueblo”.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!



Should we create the America Party?