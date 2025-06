El empresario Elon Musk, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, ofreció este miércoles 11 de junio una disculpa pública tras una semana de tensiones y duros cruces con el mandatario republicano.

“Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump la pasada semana. Fueron demasiado lejos”, escribió Musk en su red social X, la plataforma que adquirió en 2022.

La declaración del dueño de Tesla y SpaceX llega días después de que Trump afirmara que el multimillonario “había perdido la cabeza” y sugiriera que su gobierno podría cortar subsidios y contratos federales con sus empresas.

El distanciamiento entre ambos ha sido tan rápido como mediático. Musk fue uno de los principales donantes y asesores de la campaña presidencial de Trump en 2024, a quien incluso ayudó en la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), donde tenía como función reducir costos federales.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.