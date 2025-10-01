Embajadas de EE. UU. suspenden actualizaciones en redes por cierre de Gobierno

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Getty/ Gov. EEUU

Las Embajadas y Consulados de Estados Unidos anunciaron que sus cuentas de redes sociales no serán actualizadas de manera regular mientras dure el cierre administrativo del Gobierno federal.

La medida se debe a la falta de asignación de fondos tras el fracaso en el Senado para aprobar un nuevo presupuesto. Desde este lunes, las cuentas oficiales sólo compartirán mensajes en casos de seguridad y protección urgentes.

Redes sociales de embajadas en pausa por el “shutdown”

El Departamento de Estado explicó que, por ahora, el flujo normal de información en Facebook y otras plataformas quedará suspendido. Esto implica que anuncios, comunicados o recordatorios habituales no serán publicados hasta que el Congreso llegue a un acuerdo presupuestario.

Sin embargo, se aclaró que los servicios de pasaportes y visas seguirán activos tanto en EE. UU. como en las representaciones diplomáticas en el extranjero, siempre que las condiciones lo permitan.

Contexto del cierre en Estados Unidos

El llamado “shutdown” comenzó luego de que republicanos y demócratas no alcanzaron un acuerdo en el Senado para financiar al Gobierno. Esto provocará la suspensión de gran parte de los servicios federales y dejará sin sueldo temporal a cerca de 750 mil empleados públicos, con pérdidas estimadas en 400 millones de dólares diarios, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

Qué sigue para usuarios y viajeros

Mientras tanto, el Departamento de Estado recomendó a los usuarios consultar directamente el portal travel.state.gov para obtener actualizaciones sobre trámites consulares y el estado de las operaciones.

Hasta nuevo aviso, las redes sociales de embajadas y consulados estarán limitadas únicamente a mensajes relacionados con emergencias y seguridad para ciudadanos estadounidenses y viajeros.