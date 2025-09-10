Embajador de EE. UU. agradece a México entrega de 55 capos y celebra cooperación

| 11:43 | José Pablo Espíndola | Uno TV
EE. UU. agradece a México la extradición de 55 capos; destacan Caro Quintero y La Tuta. Washington prometió no aplicar la pena de muerte.
Foto: Embjada de EE. UU. en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, agradeció la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum y destacó que en menos de seis meses 55 criminales de alto perfil fueron entregados a la justicia estadounidense.

En un mensaje en X, Johnson aseguró que este logro fue posible gracias al diálogo directo entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que permitió agilizar los procesos de extradición.

El embajador calificó el resultado como “histórico” y lo vinculó con la visita a México del secretario Marco Rubio.

Capos mexicanos trasladados a EE. UU.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, entre los delincuentes trasladados están:

  • Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y cuñado de El Mencho.
  • Servando Gómez Martínez, La Tuta, exlíder de La Familia Michoacana.
  • Daniel Pérez Rojas, El Cachetes, fundador de Los Zetas.
  • Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, operador financiero de El Mayo Zambada.

La FGR y la SSPC informaron que los 26 presos representaban “un riesgo permanente a la seguridad pública”.

[TE PODRÍA INTERESAR: Los 26 reos enviados a EE. UU. seguían delinquiendo y eran un riesgo: García Harfuch]

El primer traslado masivo

El 27 de febrero se realizó la primera entrega de 29 capos, entre ellos:

  • Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara.
  • Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano de El Mencho.
  • Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, exlíder del cártel de Juárez.

Todos los traslados fueron realizados ¿, de acuerdo con las autoridades mexicanas, bajo protocolos de seguridad y con el compromiso de Washington de no aplicar la pena de muerte.

[te podría interesar: Difunden lista completa de los 29 narcos y criminales mexicanos extraditados a EE. UU.]

