Embajador de EE. UU. agradece a México entrega de 55 capos y celebra cooperación
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, agradeció la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum y destacó que en menos de seis meses 55 criminales de alto perfil fueron entregados a la justicia estadounidense.
En un mensaje en X, Johnson aseguró que este logro fue posible gracias al diálogo directo entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que permitió agilizar los procesos de extradición.
El embajador calificó el resultado como “histórico” y lo vinculó con la visita a México del secretario Marco Rubio.
Capos mexicanos trasladados a EE. UU.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, entre los delincuentes trasladados están:
- Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y cuñado de El Mencho.
- Servando Gómez Martínez, La Tuta, exlíder de La Familia Michoacana.
- Daniel Pérez Rojas, El Cachetes, fundador de Los Zetas.
- Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, operador financiero de El Mayo Zambada.
La FGR y la SSPC informaron que los 26 presos representaban “un riesgo permanente a la seguridad pública”.
[TE PODRÍA INTERESAR: Los 26 reos enviados a EE. UU. seguían delinquiendo y eran un riesgo: García Harfuch]
El primer traslado masivo
El 27 de febrero se realizó la primera entrega de 29 capos, entre ellos:
- Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara.
- Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano de El Mencho.
- Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, exlíder del cártel de Juárez.
Todos los traslados fueron realizados ¿, de acuerdo con las autoridades mexicanas, bajo protocolos de seguridad y con el compromiso de Washington de no aplicar la pena de muerte.