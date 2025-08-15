GENERANDO AUDIO...

El Embajador de los Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, informó sobre los resultados de sus primeros 90 días de trabajo en el país, donde destacó avances en seguridad, combate a drogas y coordinación bilateral.

Según su comunicado del 14 de agosto de 2025, la relación con México, el principal socio comercial de Estados Unidos, se ha fortalecido con acciones concretas que impactan a ciudadanos de ambos países.

Resultados en seguridad y combate al crimen

Johnson señaló que detener el flujo ilegal de armas y drogas, frenar la trata de personas y mejorar el comercio legal son pasos clave para aumentar la seguridad y generar prosperidad para las comunidades.

Entre los logros mencionados por el Embajador se encuentran:

Reducción histórica de la migración irregular en la frontera sur de Estados Unidos, sin liberaciones de migrantes.

en la frontera sur de Estados Unidos, sin liberaciones de migrantes. Traslado a Estados Unidos de 55 criminales de alto perfil vinculados a cárteles mexicanos.

vinculados a cárteles mexicanos. Disminución de muertes por fentanilo en Estados Unidos.

en Estados Unidos. Incremento de incautaciones de fentanilo en México , que redujo a la mitad las incautaciones en la frontera.

, que redujo a la mitad las incautaciones en la frontera. Operativos conjuntos para frenar el lavado de dinero y afectar las finanzas de los cárteles .

y afectar las . Designación de cárteles como organizaciones terroristas , con nuevas facultades para combatirlos.

, con nuevas facultades para combatirlos. Creación de una nueva Unidad Fronteriza en Sonora como modelo para otros estados.

Cooperación en medio ambiente y tecnología

El embajador destaca, que además de la seguridad, se lograron acuerdos ambientales y tecnológicos:

Solución a la crisis de aguas residuales Tijuana–San Diego , con playas más limpias y soluciones duraderas.

, con playas más limpias y soluciones duraderas. Uso de tecnología e innovación para enfrentar organizaciones criminales internacionales.

internacionales. Coordinación con México y organismos internacionales para garantizar seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Impacto de la colaboración bilateral

Johnson enfatizó que las acciones tienen un efecto directo en la vida de las personas: “Cada píldora de fentanilo incautada es una vida salvada. Cada arma o bala que evitamos que llegue a manos de criminales es una familia protegida”, señaló.

En su mensaje, el Embajador destacó que la colaboración entre Estados Unidos y México, basada en objetivos comunes y respeto mutuo, sigue fortaleciéndose y continuará en los próximos meses.

