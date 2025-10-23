GENERANDO AUDIO...

destruyeron otro supuesto barco del narcotráfico. Archivo-Getty

Fuerzas militares estadounidenses destruyeron otro supuesto barco del narcotráfico en el Pacífico este miércoles, con un saldo de tres muertos, anunció el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El primer ataque de esta semana, ocurrió el martes, y representa el primer operativo de este tipo en el Pacífico desde que Washington inició el 2 de septiembre su campaña de ataques a lanchas narcotraficantes, una estrategia sin precedentes en la región.

“Una vez más, los terroristas ahora muertos estaban involucrados en el tráfico de drogas en el Pacífico”, dijo Hegseth en X.

“Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra –nombre con el que identifica esta Administración al Pentágono– ha llevado a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada”, declaró Hegseth

En la operación murieron “tres narcoterroristas varones (que) se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales”.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, alegó.

Tras semanas de ataques en el Caribe, este fue el segundo ataque en el Pacífico en pocos días, como parte de un despliegue naval que, según Estados Unidos, está diseñado para luchar contra el narcotráfico. Hegseth prometió que “estos ataques continuarán, día tras día”.

“Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga“, finalizó

