Encuentran arma y publican imágenes de sospechoso en asesinato de Charlie Kirk

Sospechoso captado por cámaras de seguridad. Foto: AFP.

Investigadores estadounidenses publicaron el jueves imágenes de una persona de interés en el tiroteo fatal del influyente activista conservador Charlie Kirk y anunciaron el hallazgo del rifle que se cree se utilizó en el asesinato con tintes políticos.

Kirk, autor de 31 años, presentador de podcasts y aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump, contribuyó a consolidar el apoyo del Partido Republicano entre los votantes más jóvenes. Murió el miércoles de un solo disparo mientras daba una charla en una universidad de Utah, en lo que Trump calificó de “asesinato atroz”.

Se desconoce motivo en muerte de Charlie Kirk

Los investigadores aún no han revelado públicamente el motivo del asesinato, pero Trump declaró a la prensa que tenía indicios de la motivación del asesino. “Les informaremos más adelante”, declaró, añadiendo que las fuerzas del orden estaban logrando “grandes avances” en la investigación. El FBI y funcionarios estatales informaron que el asesino llegó al campus unos minutos antes del inicio del evento, un debate dirigido por Kirk titulado “Demuéstrame que estoy equivocado”, al aire libre, frente a 3 mil personas en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, a unos 65 km al sur de Salt Lake City.

Cámaras graban a sospechoso en muerte de Charlie Kirk

Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran a una persona subiendo las escaleras para llegar a un tejado antes de dispararle a Kirk, según informaron los funcionarios en una conferencia de prensa. Kirk, un firme defensor del derecho a portar armas, estaba respondiendo a una pregunta del público sobre tiroteos masivos cuando la bala le impactó en el cuello. Los asistentes huyeron presas del pánico.

El tirador saltó del tejado y huyó a un barrio contiguo, según Robert Bohls, agente especial del FBI a cargo.

Hallan rifle

Los investigadores encontraron un rifle de cerrojo de alta potencia en una zona boscosa cercana y lo estaban examinando junto con huellas de palmas y pies en busca de pistas. Tras la cancelación de clases el jueves, el techo del edificio del campus, prácticamente desierto, y el bosque fueron marcados con cinta amarilla mientras los investigadores los registraban en busca de pruebas.

El tirador parece tener edad universitaria y se integró bien en el campus, según declaró a la prensa el Comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.

El tirador no ha sido identificado públicamente, aunque legisladores, comentaristas y detectives en línea ya han inundado las redes sociales y foros con especulaciones y acusaciones sobre la ideología del asesino.