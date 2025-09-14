GENERANDO AUDIO...

Erika, viuda de Charlie Kirk. Foto: AFP / Archivo

Tras el asesinato de Charlie Kirk, la viuda del político estadounidense de derecha, Erika, compartió un video en donde despidió por última vez a su esposo. La imagen causó diversas opiniones porque se observó el ataúd abierto y acariciando la mano del cuerpo embalsamado.

El asesinato tuvo un gran impacto en la clase política y los activistas conservadores en Estados Unidos

El cuerpo de Kirk fue trasladado a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente JD Vance, quien ayudó a cargar el ataúd, con su viuda a bordo.

La viuda de Charlie Kirk prometió el viernes continuar el trabajo de su esposo, en tanto las autoridades informaron que su presunto asesino se entregó a la policía un día y medio después del atentado.

“Los malvados responsables de la muerte de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho”, dijo entre llantos Erika Kirk, viuda del activista proarmas, cristiano y antiinmigrante.

“El movimiento que mi esposo construyó no morirá. No lo hará. Me niego a permitir que eso suceda”, prometió Erika Kirk tras lamentar la pérdida de un padre y esposo “perfecto”.

Kirk, un influencer republicano de 31 años, murió el miércoles tras recibir un disparo mientras debatía con estudiantes en la Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

Detiene a sospechoso

“Lo tenemos”, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa el viernes al identificar al sospechoso como Tyler Robinson, de 22 años, originario de este mismo estado.

La búsqueda del autor del disparo, que mató al activista conservador cercano al presidente Donald Trump, avanzaba lentamente hasta que se publicaron las imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a un joven.