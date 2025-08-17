Estados mandan elementos de la Gaurdia Nacional a Washington por solicitud de Trump

GENERANDO AUDIO...

Trump pidió desplegar a la Guardia Nacional en Washington. Foto: AFP

Los gobernadores de tres estados de Estados Unidos aceptaron la solicitud del presidente Donald Trump de mandar elementos de la Guardia Nacional a Washington. El mandatario estadounidense solicitó el apoyo de las fuerzas armadas para reforzar la seguridad porque considera que el crimen y la falta de vivienda se han salido de control en la capital del país.

Estados apoyan solicitud y mandan elementos de la Guardia Nacional a Washington

Ayer sábado, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, anunció que enviará entre 300 y 400 elementos de la Guardia Nacional a Washington para apoyar la solicitud de Donald Trump de reforzar la seguridad.

A la solicitud presidencial también se sumó el apoyo del mandatario de Carolina del Sur, Henry McMaster, quien enviará 200 elementos de seguridad. También el gobernador de Ohio respondió al llamado y enviará 150 efectivos, de acuerdo con el reporte de medios locales.

El presidente Donald Trump anunció el pasado lunes que las autoridades federales asumirán el control de la seguridad de la capital de Estados Unidos y desplegará a la guardia nacional para “limpiarla” de la delincuencia de las “pandillas violentas”.

A pesar de que las cifras oficiales dan cuenta de una disminución de los delitos violentos en Washington los republicanos aseguran que esta ciudad gobernada por los demócratas tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin techo.

Trump prevé combatirlo con medidas drásticas como las aplicadas contra la inmigración ilegal en la frontera con México o los manifestantes que protestaron en junio en Los Ángeles contra las redadas migratorias.

Despliegan 800 elementos de la Guardia Nacional en Washington

El jueves de esta semana, el Pentágono informó que fueron desplegados 800 efectivos de la Guardia Nacional en Washington que el presidente Donald Trump para apoyar a las fuerzas del orden.

“A partir de hoy, los 800 efectivos de la Guardia Nacional del Ejército y la Fuerza Aérea están movilizados (…) como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Washington D.C. y ya se encuentran aquí en nuestra capital”, declaró a la prensa la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson.

Las tropas “permanecerán hasta que se restablezca la ley y el orden en el Distrito, según lo determine el presidente”, añadió.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]



