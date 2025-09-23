Estados Unidos apoya en caso de gusano barrenador en Nuevo León con trampas

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @Agricultura_mex

Personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) llegó este lunes a Nuevo León para apoyar en el caso de gusano barrenador detectado el domingo en Sabinas Hidalgo.

Asimismo, la Secretaría de Agricultura mexicana destacó que se trata de un caso aislado y que éste ya está siendo controlado en coordinación con las autoridades estadounidenses.

¿Cómo va el caso de gusano barrenador en Nuevo León?

Este lunes, la titular de la USDA, Brooke Rollins, puntualizó que personal de la dependencia arribó a Nuevo León para inspeccionar físicamente las trampas instaladas en la entidad, así como dispersar moscas estériles del gusano barrenador.

A través de sus redes sociales, la funcionaria estadounidense destacó que hasta la fecha, como parte de la estrategia contra dichos contagios, se han llevado varias acciones:

100 millones de dólares invertidos en tecnologías innovadoras

8 mil trampas desplegadas en Texas, Arizona y Nuevo México

13 mil muestras analizadas sin detectarse moscas del gusano barrenador

100 millones de moscas estériles liberadas cada semana

200 efectivos estadounidenses de refuerzo contratados en México para el control de movimiento de animales y su captura

Toda vez que Rollins reiteró que la frontera común permanece cerrada al comercio de ganado, mientras que se expande agresivamente el trampeo y la vigilancia, demás de acelerarse las operaciones en la planta de dispersión de moscas estériles ubicada en la Base Aérea Moore, en Texas.

¿Qué dice el Gobierno de México sobre el caso en Nuevo León?

Por su parte, tras el anuncio del domingo del USDA, esta mañana la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó la detección del caso de gusano barrenador en un becerro, destacando que este ya fue curado por personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Agregó que, mientras el animal formaba parte de un ganado de 100 cabezas, todos fueron tratados con ivermectina a fin de evitar nuevos contagios, toda vez que las larvas de la mosca fueron detectadas en su fase temprana.

Toda vez que acotó que el cargamento ubicado en Nuevo León había sido transportado desde Minatitlán, Veracruz. Además, el titular de la Secretaría, Julio Berdegué, destacó que se mantiene en contacto con su homóloga estadounidense, Brooke Rollins, como parte de las acciones acordadas por ambos países.

En tanto que, por su parte, la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG) pidió a las autoridades mexicanas la intensificación del control biológico contra gusano barrenador en Nuevo León.