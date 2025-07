La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves la primera ley para regular las criptomonedas, marcando un paso clave en el desarrollo de este mercado financiero.

El proyecto, llamado Ley CLARITY, crea un marco regulatorio para criptomonedas y activos digitales. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien ha expresado su apoyo al sector.

Tras su aprobación en la Cámara, el texto pasará al Senado, donde los republicanos mantienen una mayoría ajustada. Sin embargo, algunos demócratas mostraron reservas al considerar que la norma no protege lo suficiente a los inversionistas frente a fraudes y lavado de dinero.

The GENIUS Act will be signed into law today. The House just passed the CLARITY Act.



Crypto has made incredible progress, even in the face of immense regulatory uncertainty. Imagine what we can build with real clarity and support from regulators.



Fired up for what comes next 🇺🇸