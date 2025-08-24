Estados Unidos condecorará a militares desplegados en la frontera con México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Departamento de Defensa de Estados Unidos

El Departamento de Defensa de Estados Unidos “revivirá” la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana (MBDM, en inglés) para otorgársela a los militares desplegados para evitar el paso de migrantes a terreno estadounidense.

Mientras que el establecimiento del reconocimiento fue anunciado este sábado, con efectos inmediatos, en seguimiento al memorando enviado el pasado 13 de agosto por el secretario Pete Hegseth, para quienes han participado en el apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), en la detención de migrantes y el blindaje a la frontera.

¿Quiénes recibirán la nueva medalla de protección fronteriza?

Asimismo, a través de un comunicado el Departamento de Defensa destacó que la condecoración que se les entregará será idéntica a la Medalla al Servicio en la Frontera Mexicana, otorgada en 1918 para quienes sirvieron entre 1916 y 1917 en el estado de Chihuahua, o del lado estadounidense en la franja fronteriza del lado de Texas y Nuevo México.

Además, la nueva MBDM precederá a la Medalla al Servicio en las Fuerzas Armadas (AFSM, en inglés), pero después de la Medalla al Servicio de Defensa de Corea.

En cuanto a sus características físicas, destaca que llevará un listón con dos franjas verdes y una dorada, simbolizando la libertad y la virtud, mientras que esta será de bronce y al frente tendrá una espada romana colgando sobre una placa con la leyenda “Por Servicio en la Frontera Mexicana”.

Acotó que la espada colgará con la punta hacia abajo para indicar que el servicio se realizó en Estados Unidos, y no en combate.

A la vez, en su parte trasera tendrá el escudo de armas estadounidense sobre una voluta y rodeado por una corona, con fusiles, sables y cañones cruzados en la base, para representar el logro, así como la infantería, caballería y artillería.

Sin embargo, para recibir la medalla, los elementos de las Fuerzas Armadas deberán cumplir con una serie de requisitos: