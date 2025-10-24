GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, se reúne con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Reuters

Donald Trump anunció que Estados Unidos rompe relaciones comerciales con Canadá luego de un anuncio político en el que se utilizó la imagen y voz del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles. Según el mandatario, la campaña canadiense tergiversa declaraciones del ícono republicano y busca influir en decisiones judiciales sobre el comercio entre ambos países.

Estados Unidos pone fin a las negociaciones comerciales con Canadá

El jueves 23 de octubre de 2025, el presidente Donald Trump publicó en su plataforma Truth Social que “todas las negociaciones comerciales con Canadá quedan terminadas”, calificando el anuncio canadiense de “fraudulento”.

El primer ministro canadiense Mark Carney había eliminado la mayoría de los aranceles de represalia impuestos por su predecesor y mantenía conversaciones con Washington para revisar acuerdos en los sectores del acero y el aluminio.

El mandatario estadounidense acusó al gobierno canadiense de intentar influir en la Corte Suprema de EE. UU., que analizará el próximo mes la legalidad de los amplios aranceles globales impuestos por su administración.

La polémica por el anuncio con Ronald Reagan

El conflicto se originó por un video difundido por el gobierno de la provincia de Ontario, en el que se muestra a Ronald Reagan criticando los aranceles a productos extranjeros. El material audiovisual sugiere que las barreras comerciales provocan pérdidas de empleo y guerras comerciales.

Sin embargo, la Fundación Presidencial Ronald Reagan declaró que el anuncio utiliza “audio y video selectivos” del discurso radial que Reagan pronunció en 1987, y que no se solicitó permiso para emplear ni editar las declaraciones. La organización informó que analiza “sus opciones legales”.

En dicho discurso, Reagan advirtió que los aranceles podían parecer una medida patriótica, pero que a largo plazo perjudican a los trabajadores y consumidores estadounidenses al provocar el colapso de los mercados y el cierre de empresas.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, reconoció que el anuncio llamó la atención de Trump y señaló que buscaba impulsar una postura más firme de Carney ante Washington.

Aranceles más altos desde los años 30

La guerra comercial iniciada por Trump ha llevado los aranceles estadounidenses a niveles no vistos desde la década de 1930. Las medidas han impactado especialmente a Canadá, uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

El jueves, Carney afirmó que su país no permitirá el acceso injusto a sus mercados si fracasan las conversaciones con Washington. Ambos gobiernos, junto con México, deberán revisar en 2026 el acuerdo del T-MEC, vigente desde 2020.

Mientras tanto, el gobierno canadiense redujo las cuotas de importación libres de aranceles para General Motors y Stellantis, argumentando la disminución de su producción en el país.

Cerca del 85% del comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá permanece libre de aranceles gracias al T-MEC, aunque los sectores del acero, aluminio y automóviles continúan sujetos a los gravámenes globales impulsados por la administración Trump.