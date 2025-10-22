GENERANDO AUDIO...

Se desconoce si el choque fue intencionado. FOTO: Reuters

Una persona fue detenida la noche del martes en Washington D.C. después de chocar su vehículo contra una puerta de seguridad de la Casa Blanca, informó el Servicio Secreto. El incidente, ocurrido alrededor de las 22:40 horas locales, no dejó víctimas y las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar las causas del suceso.

El Servicio Secreto explicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que el vehículo fue inspeccionado y declarado seguro tras el impacto. No se ha revelado la identidad del conductor ni los motivos del choque.

Las primeras versiones apuntan a que el hecho no representó peligro para el presidente Donald Trump, quien se encontraba en la residencia en ese momento.

Por ahora, no se sabe si el incidente fue intencional o un accidente. Los agentes federales analizan cámaras de seguridad y testimonios para aclarar por qué el vehículo se acercó a una zona restringida.

Tras el nuevo incidente, el Servicio Secreto reiteró que mantiene protocolos de seguridad reforzados en los alrededores de la Casa Blanca. Aunque la investigación sigue abierta, las autoridades subrayaron que el área fue asegurada y no hubo riesgos para el personal o los visitantes.