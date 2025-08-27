GENERANDO AUDIO...

Decomiso de drogas en EE.UU. Foto: X @USCGSoutheast

La Guardia Costera de Estados Unidos realizó la mayor incautación de drogas en su historia con el decomiso de más de 34 toneladas de narcóticos en Port Everglades, Florida, valuadas en 473 millones de dólares, en 19 operaciones distintas.

Decomiso histórico de drogas era capaz de provocar una sobredosis a toda Florida

A través de un comunicado, la Guardia Costera de Estados Unidos detalló que como parte del decomiso histórico, se incautaron:

Más de 28 toneladas de cocaína

Más de 6 toneladas de marihuana

De acuerdo con las autoridades, el cargamento equivale a 23 millones de dosis letales potenciales, suficientes para provocar una sobredosis mortal a toda la población del estado de Florida.

“Los 23 millones de dosis letales de cocaína incautadas por los EE.UU. La Guardia Costera y nuestros socios, son suficientes para sobredosis fatalmente a toda la población del estado de Florida, subrayando la inmensa amenaza que representa el tráfico transnacional de drogas para nuestra nación”, destacaron en un comunicado.

[TE PUEDE INTERESAR: Aseguran en CDMX 20 kilos de metanfetamina y 30 tabiques de cocaína]

El contralmirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sureste, afirmó que el operativo es una “victoria significativa contra el narcotráfico transnacional”.

¿Cómo fue el decomiso histórico de drogas?

El decomiso fue resultado de 19 interdicciones en aguas internacionales del Océano Pacífico y el mar Caribe, con apoyo del Departamento de Defensa y socios internacionales.

La Guardia Costera detalló que el 26 de junio, un avión de patrulla marítima detectó dos embarcaciones sospechosas al sureste de las Islas Galápagos, en Ecuador, a las que se les incautó casi cuatro toneladas de cocaína.

Un día después, el 27 de junio, un avión de patrulla marítima divisó una embarcación sospechosa a una altura de las islas Galápagos, Ecuador, incautando cerca de dos toneladas de cocaína.

[TE PUEDE INTERESAR: Aseguran más de media tonelada de cocaína en costas de Guerrero]

Posteriormente, el 30 de junio se logró el decomiso de poco más de una tonelada de cocaína. Mientras que entre el 3 y el 25 de julio, autoridades lograron el decomiso de más de 8 toneladas de cocaína y poco más de 4 toneladas de marihuana, reportaron autoridades.

De acuerdo con la Guardia Costera estadounidense dos de los decomisos de julio se detectaron cerca de las costas mexicanas.

“El 21 de julio, la tripulación del sistema de aviones no tripulados embarcadas de Hamilton avistó una nave despejada a unas 600 millas al sur de Acapulco, México…. El 23 de julio, la tripulación de Hamilton detectó y abordó una nave despedida a unas 88 millas al sureste de la isla Socorro, México”

Finalmente, entre el 2 y el 18 de agosto, lograron a la incautación de más de 12 toneladas de cocaína, y arriba de 2 toneladas de marihuana. Las embarcaciones sospechosas que alertaron a las autoridades fueron detectadas en costas de Venezuela, México, Jamaica y Haití, entre otros puntos.