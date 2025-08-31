Exalcalde de Nueva York, herido de gravedad tras accidente automovilístico 

GENERANDO AUDIO...

Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York. Foto: AFP.

El exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, resultó gravemente herido la noche del sábado tras verse involucrado en un accidente vehicular en Nueva Hampshire.

Lesionado el exalcalde de Nueva York tras accidente vehicular

El jefe de seguridad de Giuliani, Michael Ragusa, dio a conocer la noticia este domingo 31 de agosto a través de un comunicado de prensa que publicó en su cuenta de X.

Explicó que el automóvil en el que viajaba Giuliani fue impactado a gran velocidad por otro vehículo mientras circulaba por la autopista.

Debido al impacto, sufrió una fractura de vértebra torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo y la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro de traumatología cercano para atención especializada.

A pesar de las lesiones que presentó, se encuentra de buen ánimo y se recupera muy bien, agregó Michael Ragusa.

Previo al accidente, indicó, una mujer que estaba siendo víctima de violencia doméstica solicitó ayuda al exalcalde de Nueva York, quien la asistió y contactó al 911 para su atención.

“Permaneció en el lugar hasta que llegaron los oficiales para garantizar su seguridad”, se lee en el comunicado que compartió Ragusa.

En otra publicación, negó que se tratara de un ataque directo contra el exalcalde de Nueva York, solicitó respetar la privacidad de Giuliani y dejar de difundir teorías conspirativas infundadas.

¿Quién es Rudolph Giuliani?

Rudolph William Louis Giuliani, conocido como Rudy Giuliani, es un abogado y político estadounidense. Nació el 28 de mayo de 1944 en Brooklyn, Nueva York.

Fungió como alcalde de Nueva York de 1994 a 2001. Durante su gestión, impulsó políticas de “tolerancia cero” contra el crimen, que contribuyeron a reducir los índices delictivos en la ciudad.

Su papel durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 lo proyectó como una figura importante a nivel nacional e internacional, ganándose el nombre de “el alcalde de Estados Unidos” e, incluso, llegó a ser considerado Persona del Año en 2001 por la revista Time y se le nombró caballero en 2002 por la reina Isabel II del Reino Unido.

