GENERANDO AUDIO...

Explosión e incendio en planta de acero de EE. UU. Foto: AFP.

Una explosión e incendio se registró la mañana de este lunes, 11 de agosto de 2025, en una planta de acero en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos. Varias personas habrían quedado atrapadas en los escombros, por lo que servicios de emergencia laboran en la zona.

Siniestro en la planta U.S. Steel Clairton Coke Works

El suceso se registró en la mañana en la planta U.S. Steel Clairton Coke Works, ubicada en Clairton, al sur de Pittsburgh, considerada la mayor planta de coquización de América del Norte. La explosión tuvo lugar alrededor de las 10:51 a.m., precisó el servicio de emergencias del condado de Allegheny.

Lesionados y personas atrapadas por siniestro en planta de Pensilvania

El incidente dejó docenas de personas heridas y varios atrapados bajo los escombros, con equipos de emergencia trabajando en el sitio para rescatarlos. Hasta el momento no se han confirmado fallecimientos, informó Abigail Gardner, directora de comunicaciones del condado de Allegheny.

Operativo de rescate

El condado calificó la situación como un “escenario activo”, indicando que cinco personas fueron trasladadas por emergencias, aunque no se proporcionaron más detalles sobre su estado. Se desplegaron helicópteros médicos para apoyar el socorro.

Gobernador de Pensilvania se pronuncia ante la explosión

El gobernador Josh Shapiro informó que su administración “está en contacto con funcionarios locales en Clairton” y ha ofrecido asistencia a través de agencias estatales.

Recomendó, a su vez, que la población cercana debe “seguir las indicaciones de las autoridades locales”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]



