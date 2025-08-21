GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Frank Caprio, el juez estadounidense que se convirtió en una sensación televisiva y de internet desde la década del 2000 por su compasión y su comportamiento cortés en los tribunales, falleció a los 88 años, anunció su familia.

El jurista de Rhode Island, que ejerció durante casi cuatro décadas antes de retirarse en 2023, se hizo famoso por su “reality show” judicial Caught in Providence, en el que mostraba su clemencia con las infracciones menores.

En el programa se le veía anulando multas a familias con dificultades o pidiendo a los niños que ayudaran a decidir el castigo de sus padres.

El “juez más amable del mundo”

Caprio atrajo a millones de seguidores en las redes sociales, que lo apodaron “el juez más amable del mundo”.

“Con profunda tristeza comunico que mi padre, el juez Frank Caprio, falleció hoy, rodeado de su familia y amigos, tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas”, dijo su hijo David Caprio en un video publicado el miércoles en la cuenta de Instagram del juez.

Su familia dijo en un comunicado que era “querido en todo el mundo por su profunda compasión, humildad y fe inquebrantable en la bondad de las personas”, además de ser “ejemplo de humanidad”.

Último mensaje y reacciones

Nacido en 1936, Caprio había publicado el martes un video desde una cama de hospital pidiendo oraciones tras sufrir un “revés” en su salud.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, lo elogió como “más que un jurista: era un símbolo de empatía en la magistratura, que nos mostraba lo que es posible cuando la justicia se templa con humanidad”.

McKee también ordenó que las banderas del estado ondeen a media asta en memoria del juez.