FBI allana casa de John Bolton . AFP

El FBI allanó la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, durante la madrugada de este viernes en Bethesda, Maryland. La operación forma parte de una investigación relacionada con el presunto manejo indebido de información clasificada, según reportaron medios estadounidenses.

De acuerdo con The New York Times, el registro se realizó para determinar si Bolton compartió o poseyó de forma ilegal documentos sensibles. The Washington Post indicó que el exfuncionario, de 76 años, no se encontraba en su domicilio en el momento del operativo y no ha sido acusado de ningún delito.

Reacción de Trump al allanamiento

Durante una visita al Centro Kennedy en Washington, el presidente Donald Trump fue cuestionado sobre el operativo. Dijo no tener conocimiento previo del allanamiento y declaró haber visto la noticia “en televisión esta mañana”.

Trump calificó a su exasesor como “un canalla” y agregó: “Es una persona muy reservada, salvo en televisión si puede decir algo malo de Trump”.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, publicó en X que “nadie está por encima de la ley” y aseguró que los agentes “están en una misión”, sin especificar detalles del caso.

Antecedentes del caso Bolton

Bolton trabajó como asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca de abril de 2018 a septiembre de 2019, durante el primer gobierno de Trump. En 2020 publicó sus memorias, The Room Where it Happened, lo que generó un fuerte enfrentamiento con el entonces presidente, quien llegó a declarar que Bolton debería estar “en la cárcel” por ese libro.

Desde entonces, Bolton se ha convertido en uno de los críticos más visibles del mandatario republicano, apareciendo con frecuencia en medios para cuestionar su liderazgo y, recientemente, sus encuentros internacionales, como la cumbre con Vladimir Putin en Alaska.

Contexto político

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva acusando a Bolton de revelar información sensible y le retiró la protección del Servicio Secreto, además de negarle acceso a datos de inteligencia.

El exfuncionario también ha señalado ser blanco de amenazas por parte de Irán, a raíz del ataque con drones en Irak que mató al general Qassem Soleimani en 2020, operación autorizada por Trump.

El allanamiento a Bolton se suma a otros casos recientes en los que el FBI abrió investigaciones contra figuras críticas del presidente, como el exdirector del FBI James Comey y el exdirector de la CIA John Brennan.