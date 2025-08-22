GENERANDO AUDIO...

La cuarta más buscada por FBI fue localizada en India. Foto: FBI

El FBI informó la captura de Cindy Rodríguez Singh, la cuarta fugitiva más buscada en su lista, quien fue devuelta a Estados Unidos el 21 de agosto bajo custodia del condado de Tarrant. La detenida enfrenta un cargo de homicidio capital relacionado con la muerte de su hijo pequeño, Noel Álvarez, desaparecido desde octubre de 2022.

La detención se realizó tras la colaboración de las autoridades indias, quienes localizaron a Rodríguez Singh luego de que ella viajara al país asiático junto con su esposo y otros seis menores. El niño desaparecido no abordó el vuelo, y la mujer había engañado previamente a los agentes al afirmar que el menor vivía con su padre biológico en México.

Detalles del caso y antecedentes

El 20 de marzo de 2023, a petición del Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas, agentes del Departamento de Policía de Everman realizaron una verificación de bienestar a Noel Álvarez. Durante la entrevista, Rodríguez Singh mintió sobre la ubicación del menor, asegurando que vivía en México desde noviembre de 2022.

Dos días después, el 22 de marzo de 2023, Rodríguez Singh abordó un vuelo internacional con su esposo y seis menores, dejando al niño desaparecido en Texas. Tras varios meses de búsqueda, las autoridades indias localizaron a la mujer, quien fue transferida al FBI y puesta bajo custodia en el condado de Tarrant el 21 de agosto.

La lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI

La lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI se creó en marzo de 1950. Desde entonces, 537 fugitivos han aparecido en ella, y 498 han sido detenidos o localizados, muchos gracias a pistas ciudadanas y colaboración internacional.

La captura de Rodríguez Singh representa uno de los casos recientes de cooperación entre Estados Unidos e India en la persecución de fugitivos de alto perfil.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]