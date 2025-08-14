FBI devuelve a México manuscrito de Hernán Cortés robado en los 80

GENERANDO AUDIO...

Manuscrito firmado por Hernán Cortés. Foto: FBI

El FBI devolvió al Gobierno de México un manuscrito firmado por Hernán Cortés, considerado un valioso artefacto cultural. Las autoridades creen que el documento fue robado entre las décadas de 1980 y 1990.

Autoridades adelantaron que no habrá juicios, ya que el manuscrito cambió de manos varias veces desde su robo.

Manuscrito firmado por Hernán Cortés regresa a México

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la Embajada de Estados Unidos en México retomó el par de fotografías del manuscrito firmado por Hernán Cortés compartidas originalmente en la cuenta del FBI.

Documento clave de la historia de México

La pieza, firmada por el conquistador español el 20 de febrero de 1527, detalla el pago de oro para la expedición en busca de las “tierras de especias”, un momento clave en la planificación de exploraciones hacia lo que sería la Nueva España.

Según la agente especial Jessica Dittmer, el manuscrito es considerado propiedad cultural protegida y formaba parte de una colección de páginas históricas sustraídas de manera ilegal.

Además, destacó que piezas como el manuscrito firmado por Cortés se consideran propiedad cultural protegida y representan momentos valiosos en la historia de México, por lo que esto es algo que los mexicanos tienen en sus archivos con el propósito de entender mejor la historia.

Colaboración internacional para su recuperación

En 2024, el Gobierno mexicano solicitó ayuda al Equipo de Crimen de Arte del FBI para localizar la página 28 de la colección que se cree fue robado entre 1980 o 1990 del Archivo General de la Nación.

El regreso del manuscrito firmado por Hernán Cortés fue posible gracias a la coordinación entre el FBI, el Departamento de Policía de Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Gobierno de México, destacaron las autoridades de estadounidenses.

Segunda victoria del FBI en la recuperación de documentos

Ésta es la segunda victoria del FBI en la recuperación de documentos firmados por Cortés. En julio de 2023, ya se había devuelto otro manuscrito en el que autorizaba la compra de azúcar rosa.

El FBI mantiene activa la búsqueda de las páginas faltantes e invita a la ciudadanía a aportar información anónima.