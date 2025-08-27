GENERANDO AUDIO...

Tiroteo es investigado como crimen de odio. Foto: AFP

El FBI anunció que el tiroteo en una escuela en Minneapolis será investigado como un crimen odio hacia la comunidad católica. Además, las autoridades informaron sobre la identidad del tirador que disparó a través de las ventanas de la iglesia en donde se celebraba una misa por el inicio del ciclo escolar, al cual identificaron como Robin Westman.

A través de su cuenta de X, Kash Patel director del FBI, afirmó que el tiroteo en la escuela católica se investiga como “un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio”

“El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos… El tirador ha sido identificado como Robin Westman, un hombre nacido como Robert Westman”, informó Kash Patel director del FBI

¿Cómo fue el tiroteo en la escuela católica de Minneapolis?

La celebración del inicio del ciclo escolar en una escuela católica de Minneapolis, Estados Unidos, se convirtió en el blanco de un tiroteo perpetrado por un hombre de 23 años que abrió fuego a través de las ventanas de la iglesia.

El saldo fue de dos menores muertos, de 8 y 10 años, y de 17 heridos, 14 de ellos menores de edad y, al menos, dos son reportados como en situación crítica.

El hombre armado “comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa”, dijo a los periodistas el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

De acuerdo con las autoridades, el atacante disparó con un rifle, una escopeta y una pistola antes de quitarse la vida en el estacionamiento.

Testigos y supervivientes hablaron de una escena desgarradora, con el atacante vestido de negro y usando un pasamontañas mientras disparaba, y niños escondiéndose entre los bancos de la iglesia.

“Fue muy aterrador… Nos metimos en los bancos y él disparó a través de las ventanas de vitrales”, dijo un niño de quinto grado que sobrevivió al ataque a la estación local de televisión Fox 9.