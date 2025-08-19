EE. UU. aplaza, hasta el 20 de octubre, bloqueo de CIBanco, Intercam y Vector

GENERANDO AUDIO...

El Departamento de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) anunció la ampliación de las fechas efectivas de las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que prohíben la transmisión de fondos relacionados con CIBanco, Intercam y Vector.

Las órdenes, que originalmente vencían en agosto, tendrán vigencia hasta el 20 de octubre de 2025, plazo en el que deberán aplicarse de manera estricta las restricciones.

A través de un comunicado, las autoridades estadounidenses destacaron que la “ampliación refleja las continuas medidas adoptadas por el Gobierno de México para abordar de manera significativa las preocupaciones planteadas en las órdenes de la FinCEN”

De acuerdo con el organismo estadounidense, las instituciones fueron consideradas como lavadores primarios de dinero vinculados al tráfico ilícito de opioides, en el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.

Cooperación México–Estados Unidos

El subdirector de FinCEN, Jimmy Kirby, destacó que el Gobierno de México ha avanzado en medidas regulatorias y en la gestión temporal de las instituciones afectadas para garantizar el cumplimiento y la prevención de operaciones ilícitas.

“El Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en los esfuerzos conjuntos para salvaguardar nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”, afirmó Jimmy Kirby

Además, en el comunicado destacaron:

“Hacienda continuará coordinando estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y examinará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias con respecto a la aplicación de las órdenes”

¿Qué medida impusieron autoridades de EE.UU. a las financieras mexicanas?

El pasado 25 de junio de 2025, FinCEN prohibió cierta transmisión de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en México.

Ahora, las entidades financieras tendrán hasta el 20 de octubre de 2025 para aplicar las órdenes que prohíben la entrega de fondos que afectan a CIBanco S.A., Institución de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Véctor).

FinCEN consideró que se trataba de lavado de dinero primario en relación con el tráfico ilícito de opioides, de conformidad con la Ley de sanciones contra el fentanilo y la Ley de Fentandel.