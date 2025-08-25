GENERANDO AUDIO...

“Mayo” Zambada se declara culpable en EE. UU. Foto: Reuters

Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes en Estados Unidos de crimen organizado y narcotráfico, lo que lo llevará a pasar cadena perpetua sin posibilidad de libertad, según confirmaron fiscales federales en conferencia de prensa.

La fiscal general Pam Bondi aseguró que Zambada “morirá en una prisión de Estados Unidos” y destacó que el capo reconoció haber pagado sobornos a políticos, militares y policías en México. Además, la justicia ordenó la incautación de bienes valuados en 15 mil millones de dólares.

“El ‘Mayo’ Zambada morirá en prisión”, dicen fiscales de EE. UU.

En la conferencia, Bondi declaró: “Son terroristas y los vamos a procesar como corresponde. Gracias al trabajo impecable de nuestros agentes federales, el ‘Mayo’ pasará toda su vida tras las rejas”.

Por su parte, Joseph Nocella, fiscal del distrito este de Nueva York, recalcó que la sentencia será de cadena perpetua y consideró este fallo como “el colapso de un mito: que los líderes de los cárteles están más allá del alcance de las autoridades”.

Confesión de crímenes y sobornos; pide perdón a víctimas

Durante la audiencia, Zambada, de 75 años, aceptó haber enviado más de mil 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, además de ordenar asesinatos, secuestros y lavado de dinero. En su declaración, pidió perdón a las víctimas y admitió que su organización fomentó la corrupción en México.

El juez Brian Cogan fijó el próximo 13 de enero de 2026 como la fecha en que se leerá oficialmente su sentencia, aunque advirtió que el cargo principal ya implica prisión de por vida.