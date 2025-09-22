Francia y aliados reconocen al Estado de Palestina en la ONU

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Francia y otros países europeos reconocieron este lunes el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en un gesto histórico que busca impulsar la paz en Medio Oriente. El anuncio fue encabezado por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien declaró que su país da este paso “por la paz entre los pueblos israelí y palestino”, en medio de aplausos.

En la misma sesión, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco y Andorra también confirmaron el reconocimiento. El encuentro estuvo marcado por la ausencia de Israel y Estados Unidos, quienes rechazaron de inmediato la decisión.

Reconocimiento al Estado de Palestina en la ONU

Macron señaló que “ha llegado la hora de detener la guerra, los bombardeos en Gaza y las masacres”, pero aclaró que Francia no abrirá una embajada en Palestina hasta que exista un alto el fuego en Gaza y se liberen a los rehenes israelíes retenidos desde hace casi dos años tras el ataque de Hamás.

En paralelo, países como Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal ya habían formalizado el domingo su reconocimiento. Sin embargo, la medida fue criticada por Donald Trump, quien aseguró que este paso “es una recompensa para Hamás”, respaldando la postura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Contexto del conflicto y diplomacia internacional

La iniciativa fue parte de una cumbre sobre la solución de dos Estados, impulsada por Francia y copresidida con Arabia Saudita, tras meses de negociaciones. El esfuerzo logró que la Asamblea General de la ONU aprobara, con amplia mayoría, un texto de apoyo a un futuro Estado palestino, dejando fuera explícitamente al movimiento islamista Hamás, condición exigida por varios gobiernos occidentales.

El reconocimiento, aunque principalmente simbólico, busca dar un nuevo impulso a la vía diplomática en medio de la guerra en Gaza, donde los combates, desplazamientos y víctimas civiles han tensado la respuesta internacional.

Reacciones y próximos pasos

Israel denunció la decisión y acusó a los países firmantes de debilitar la seguridad en la región. En contraste, los promotores insisten en que este paso abre una nueva ventana para negociar la paz.

La Asamblea General continuará en los próximos días, con la guerra en Gaza como tema central y bajo la expectativa de que más países se sumen al reconocimiento.