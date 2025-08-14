GENERANDO AUDIO...

Trump está “destruyendo” la democracia. AFP

El gobernador Gavin Newsom advirtió que California avanza con un plan para rediseñar los distritos del Congreso y, con ello, recortar la representación republicana. Según dijo, esta estrategia busca debilitar la influencia de Donald Trump y facilitar que los demócratas recuperen la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El anuncio se dio en redes sociales, donde Newsom publicó un mensaje en mayúsculas, imitando el estilo de Trump, acusándolo de incumplir un plazo clave. Aseguró que los nuevos mapas serán “históricos” y que significarán el fin político del presidente.

AS MANY KNOW, DONALD “TACO” TRUMP — AUTHOR OF THE ART OF THE "DEAL" (A BOOK HE SHOULD RETURN TO THE LIBRARY) — JUST MISSED THE BEST DEAL IN HISTORY. HE ALWAYS “CHICKENS OUT” (TARIFFS, CHINA) — BUT EVEN A “CHICKEN” SHOULD KNOW A GOOD “DEAL” WHEN HE SEES ONE. I, YOUR FAVORITE… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 14, 2025

California responde a maniobra republicana en Texas

La iniciativa se produce mientras legisladores republicanos en Texas trabajan para modificar sus distritos y asegurar hasta cinco escaños más en 2026. En respuesta, estados con mayoría demócrata han amenazado con tomar medidas similares.

El presidente de la Asamblea Estatal de California, Robert Rivas, confirmó que un primer borrador de los nuevos mapas se dará a conocer este viernes. Aunque no se revelaron detalles, Newsom ha mencionado que planea someter el rediseño a votación en una elección especial este noviembre.

Escalada política y reacciones

Newsom también acusó al gobernador texano Greg Abbott de manipular distritos y aseguró que los demócratas “derribarán” sus planes. Además, pidió al presidente intervenir para frenar estas iniciativas en otros estados republicanos.

En Texas, 13 legisladores demócratas abandonaron el estado para impedir que se alcance el quórum en el Congreso local. El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dustin Burrows, advirtió que si no se logra este viernes, Abbott suspenderá la sesión y convocará de inmediato otra extraordinaria.

Cambios al mapa electoral

Los republicanos de Texas comenzaron a cambiar el mapa electoral por pedido de Donald Trump, quien teme perder el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026.

Normalmente, este ajuste se hace cada 10 años, cuando la Oficina del Censo actualiza la información de población y decide cómo repartir los 435 escaños de la Cámara entre los 50 estados del país.

